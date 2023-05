168.500 Neubürger 2022 gemeldet: Einbürgerungen in Deutschland erreichen Rekordhoch In Deutschland sind die Einbürgerungsgesetze streng. Trotz der mitunter drastischen Regeln gibt es 2022 aber so viele Einbürgerungen wie zuletzt im Rekordjahr...

n-tv.de vor 20 Stunden - Welt