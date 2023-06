Doris B RT @berlinerzeitung: Mit neuen Sanktionen will die Ukraine den Druck auf Russland verstärken. Kiew und Moskau nennen Forderungen für ein En… vor 5 Tagen l'oucomballa 1-O RT @berlinerzeitung: Mit neuen Sanktionen will die Ukraine den Druck auf Russland verstärken. Kiew und Moskau nennen Forderungen für ein En… vor 5 Tagen Bert Walther Kiew und Moskau nennen Forderungen für ein Ende des Krieges... https://t.co/zhcyvw26Vs vor 5 Tagen Beltschazzar RT @berlinerzeitung: Mit neuen Sanktionen will die Ukraine den Druck auf Russland verstärken. Kiew und Moskau nennen Forderungen für ein En… vor 5 Tagen Berliner Zeitung Mit neuen Sanktionen will die Ukraine den Druck auf Russland verstärken. Kiew und Moskau nennen Forderungen für ein… https://t.co/RXm6AwMlWh vor 5 Tagen