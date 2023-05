Marie Laveau 🦇 RT @fr: In Russland werden am 30. Mai mehrere Drohnen abgeschossen. Einige davon befinden sich über dem Wohnort von Russlands Elite, in dir… vor 13 Minuten Christian Brey RT @fr: In Russland werden am 30. Mai mehrere Drohnen abgeschossen. Einige davon befinden sich über dem Wohnort von Russlands Elite, in dir… vor 7 Stunden Andrea 🇺🇦💙💛💙💛 💎 RT @fr: In Russland werden am 30. Mai mehrere Drohnen abgeschossen. Einige davon befinden sich über dem Wohnort von Russlands Elite, in dir… vor 7 Stunden FrankfurterRundschau In Russland werden am 30. Mai mehrere Drohnen abgeschossen. Einige davon befinden sich über dem Wohnort von Russlan… https://t.co/umWOqLXrF9 vor 7 Stunden Doctor Doomscroll ☮️ @TirolerMK @RA_MarkusHaintz Und die PsyOps der Ukraine sind um Längen besser als die der Russen. Kann sein, dass de… https://t.co/BDgAZ97oPo vor 18 Stunden Ginnheim RT @tina196521: In #Moskau wurden heute Häuser durch Drohnen beschädigt. #Russland führt seit über einem Jahr Krieg in der #Ukraine ,verdäc… vor 22 Stunden