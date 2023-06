31.05.2023 ( vor 18 Stunden )



In Berlin-Neukölln ist am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ging in der Lahnstraße eine größere Halle in Flammen auf. Das Gebäude brenne in ganzer Ausdehnung auf etwa 5000 Quadratmetern, sagte ein Sprecher. Weitere Gebäude seien in Gefahr. Die Feuerwehr sei zunächst mit rund 100 Einsatzkräften angerückt. Er würden aber noch mehr, so der Sprecher. Über der Stadt ist eine riesige schwarze Rauchwolke zu sehen.