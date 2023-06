31.05.2023 ( vor 14 Stunden )



Außer Russland und Belarus gehören alle Staaten in Europa der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) an. Beim zweiten Gipfel in Moldau geht es erneut um Solidarität mit der Ukraine. Bernd Riegert aus Chisinau. 👓 Vollständige Meldung