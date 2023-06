DFB-Kader fürs 1000. Länderspiel: Flick holt Gündoğan, Sané und Rüdiger zurück Vor der Sommerpause bestreitet die DFB-Auswahl ihr 1000. Fußball-Länderspiel. Bei den Partien im März verzichtet Bundestrainer Hansi Flick noch auf viele...

n-tv.de vor 5 Stunden - Welt





Bundesliga: Unions Diogo Leite diesmal nicht in Portugals Kader Diogo Leite vom 1. FC Union Berlin ist diesmal nicht in Portugals Fußball-Nationalteam berufen worden. Trainer Roberto Martínez verzichtet in den...

Berliner Morgenpost vor 4 Tagen - Top