Lina E.: Polizei rechnet mit weiteren Störungen in Leipzig Nach dem Urteil gegen Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten rechnet die Polizei auch am Sonntag mit weiteren Störaktionen in Leipzig. Für den Abend...

abendblatt.de vor 2 Stunden - Top





Polizei rechnet mit weiteren Störungen in Leipzig Nach dem Urteil gegen Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten rechnet die Polizei auch am Sonntag mit weiteren Störaktionen in Leipzig. Für den Abend...

Augsburger Allgemeine vor 2 Stunden - Politik abendblatt.de Auch berichtet bei • wiwo.de



Luftverkehr: BER: Verspätungen durch Luftwaffenübung „Air Defender“ Der Flughafen Berlin-Brandenburg rechnet wegen einer großen Luftwaffenübung über Teilen Deutschlands im Juni mit Verspätungen bei Passagierflügen. Nach den...

Berliner Morgenpost vor 2 Tagen - Top



Müllvermeidung in Tübingen: Ab ins Mehrwegparadies! Die Tübinger Verpackungssteuer ist rechtmäßig - dieser Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts ist für den umstrittenen Oberbürgermeister Palmer ein...

sueddeutsche.de vor 2 Tagen - Politik





Immobilien: „Käufer sollten nicht auf weiter sinkende Preise spekulieren“ Ronald Slabke, Chef des Finanzdienstleisters Hypoport, rechnet mit anspruchsvollen Hauskäufern ab, nennt den Gasheizungseinbau Spekulation, fordert höhere...

wiwo.de vor 3 Tagen - Finanzen



„Haben Werte verraten“ - Ur-Grüne tritt nach 30 Jahren aus und rechnet mit Habeck und Baerbock ab Die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Oldenburger Grünen, Anne Lück, kehrt ihrer Partei nach 30 Jahren den Rücken. Im Interview rechnet sie insbesondere mit...

Focus Online vor 5 Tagen - Politik