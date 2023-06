Wetter: Viel Sonnenschein zum Wochenstart im Norden erwartet

05.06.2023 ( vor 2 Stunden )



Die Woche beginnt in Schleswig-Holstein und Hamburg mit viel Sonnenschein. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist nur am Vormittag an Teilen der Nordsee mit Wolken zu rechnen. Bei bis zu 25 Grad auf dem Festland und um die 17 Grad auf den Nordfriesischen Inseln bleibt es im Norden weiterhin trocken. Auch in den kommenden Tagen rechnet der DWD nicht mit Regen im Land. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. Nachts verbreitet sich stellenweise Nebel und an der Nordsee entstehen wieder vermehrt Wolken. Die Temperaturen sinken dabei unter 10 Grad. 👓 Vollständige Meldung