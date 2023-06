10.06.2023 ( vor 21 Stunden )



Seit ihrer Gründung halten die USA an der Todesstrafe fest. Ist eine Justiz, in der religiös konnotierte Rachsucht ein Leitmotiv ist, eines Rechtstaats wirklich würdig?