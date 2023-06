Linksrutsch @LarsLeopold @dieLinke Ich wüsste wirklich gern mal, wie man auf die Idee kommt, dass der PV und damit die Partei g… https://t.co/kpIbRClSlX vor 2 Stunden ZEIT ONLINE Der Linken-Vorstand fordert von Sahra #Wagenknecht die Aufgabe ihres Mandats. Die äußert sich nicht dazu – und will… https://t.co/isGOdP2UzO vor 6 Stunden RND Der Bundesvorstand der Linken will sich von der einstigen Fraktionsvorsitzenden Sahra #Wagenknecht trennen. Teile d… https://t.co/j8HJYzvsE8 vor 8 Stunden Ossi @miezi161 @pitbxtnzs @ReignOfTerror86 @LoetzschMdB @LINKEPELLI @GregorGysi @Linksfraktion @linke Also sorry aber we… https://t.co/IWlKj3Vfk3 vor 1 Tag Closed!🚩 @einfach_floh_ Fürchterlich diese Kampagne "Heute ist ein guter Tag in die LINKE einzutreten! Amira hat auch schon… https://t.co/PUB6D6Ocdx vor 1 Tag AugsburgerAllgemeine Der Vorstand will Sahra #Wagenknecht aus der Partei drängen. Der Schritt ist nicht ohne Gefahr, aber konsequent, we… https://t.co/LTaJzXPNWq vor 1 Tag