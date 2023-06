Länderspiel: Füllkrug versteht Auswechselung: „Habe ich zu akzeptieren“

12.06.2023 ( vor 15 Stunden )

Lokalmatador Niclas Füllkrug war über seine Auswechselung in der Halbzeitpause des Länderspiels der deutschen Fußball- Nationalmannschaft gegen die Ukraine in Bremen ein wenig überrascht, hat die Maßnahme aber nachvollziehen können. „Ich habe noch nicht mit dem Trainer direkt gesprochen“, sagte der 30 Jahre alte Stürmer von Werder Bremen am Montagabend. „Das ist auch die Entscheidung des Trainers, und die habe ich auch zu akzeptieren.“ Das sei vollkommen so, meinte Füllkrug. „Ich glaube, dass er mit Kai auch den richtigen Mann gebracht hat.“