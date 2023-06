Kein Politiker hat Italien so wie Silvio Berlusconi seit Anfang der 1990er Jahre geprägt. Er sorgte stets für kuriose Momente - und besudelte zugleich seine...

Italiens Ex-Premier ist tot: Silvio Berlusconi stirbt im Alter von 86 Jahren Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot. Der Politiker und Medienunternehmer starb am Montag in einem Spital in Mailand.

