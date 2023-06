: Ampel bringt Heizungsgesetz doch noch in Bundestag ein Die Ampel-Koalition bringt das Gesetz zum Heizungstausch doch diese Woche noch in den Bundestag ein. Darauf haben sich die Spitzen von SPD, Grüne und FDP am...

sueddeutsche.de vor 3 Stunden - Politik Auch berichtet bei • n-tv.de