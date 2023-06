Wohnen: Mieterbund begrüßt Ausbau der Fernwärme

14.06.2023 ( vor 5 Stunden )

Der Deutsche Mieterbund hält die im Heizungskompromiss vereinbarte Verknüpfung der kommunalen Wärmeplanung mit dem Gebäudeenergiegesetz für sinnvoll. „Wir begrüßen die kommunale Wärmeplanung, so wie sie aktuell im Gesetzesentwurf auch vorgesehen ist“, sagte Mieterbund-Bundesdirektorin Melanie Weber-Moritz am Mittwoch vor dem am Donnerstag beginnenden Deutschen Mietertag in Bremen. „Es wird sicherlich auch potenziell Vorteile für Mieterinnen und Mieter haben, wenn wir die Fernwärme voranbringen und deutlich mehr Wohnungen umstellen von individuellen Heizungen auf Fernwärme-Beheizung.“