Adele1966 RT @Hemiunu2021: Wenn dieser unsagbare Murks aus Habecks Feder durch das Parlament geht, ist die Demokratie in D restlos am Ende. Die einz… vor 10 Minuten Rumpelstilzchen RT @Hemiunu2021: Wenn dieser unsagbare Murks aus Habecks Feder durch das Parlament geht, ist die Demokratie in D restlos am Ende. Die einz… vor 11 Minuten Lucius Eden RT @sasbrau: 😂Ich kann nicht in Worte fassen, was ich im Artikel zum #GEG las. Menschen die mich kennen wissen, dass ich nicht so schnell s… vor 14 Minuten John Preston RT @Victorius_DE: Kotzen, Rotzen und ein „Gesetz für die Tonne“ Der beste Welttitel seit langem Da kein beratungsfähiger Entwurf vorliegt,… vor 14 Minuten m. W. RT @sasbrau: 😂Ich kann nicht in Worte fassen, was ich im Artikel zum #GEG las. Menschen die mich kennen wissen, dass ich nicht so schnell s… vor 21 Minuten Lopo RT @Hemiunu2021: Wenn dieser unsagbare Murks aus Habecks Feder durch das Parlament geht, ist die Demokratie in D restlos am Ende. Die einz… vor 23 Minuten