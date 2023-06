17.06.2023 ( vor 3 Stunden )



Nach der Niederlage in Polen will der DFB-Sportdirektor keine Trainerdiskussion zulassen. Hansi Nach der Niederlage in Polen will der DFB-Sportdirektor keine Trainerdiskussion zulassen. Hansi Flick sei "der Richtige" für die Nationalmannschaft , sagt Rudi Völler 👓 Vollständige Meldung