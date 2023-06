Nach außen gibt die Bundesregierung derzeit kein gutes Bild ab – das räumt nun auch Vizekanzler Robert Habeck in einer Talkshow ein. Lieber will der Grüne...

Trotz andauernder Proteste will der israelische Premier Veränderungen im Justizsystem vornehmen. Der Opposition warf er vor, bei Verhandlungen nur Zeit zu...

Der frühere Brandenburger CDU-Landes- und Fraktionschef Ingo Senftleben will der Politik den Rücken kehren und in die Wirtschaft gehen. „Ich werde aus der...

Bei seiner Aufzählung der großen Kanzler überspringt Merz den Namen Angela Merkel. Den AfD-Höhenflug will der CDU-Chef mit Geschlossenheit bekämpfen. "Dann...

„Größter Umbau seit Jahrzehnten“ - Jetzt will der neue VW-Chef das umsetzen, was seinem Vorgänger nicht gelang Die Milliarden sprudeln – doch an der Börse kommt Volkswagen trotzdem nicht an. Jetzt will VW-Boss Blume den „größten Umbau seit Jahrzehnten“...

