Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 16 Stunden



Machtkampf in Russland: Wagner-Söldner auf dem Weg nach Moskau 01:00 Meuterei in Russland - der Machtkampf zwischen der Führung in Moskau und der privaten Söldnertruppe Wagner ist beispiellos eskaliert. Kämpfer von Prigoschin sind auf dem Weg nach Moskau und Putin ruft seine Armee auf, nicht die Seiten zu wechseln.