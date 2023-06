26.06.2023 ( vor 6 Stunden )



Den Sieg des AfD-Kandidaten in Sonneberg will der Regierungssprecher nicht kommentieren, den Namen der Partei nannte er nicht. Einige mahnende Worte fand er aber doch. Den Sieg des AfD-Kandidaten in Sonneberg will der Regierungssprecher nicht kommentieren, den Namen der Partei nannte er nicht. Einige mahnende Worte fand er aber doch. 👓 Vollständige Meldung