03.07.2023 ( vor 21 Stunden )



Sind Reißzwecken auf der Straße nur der Anfang? Das Sicherheitsthema ist ein Dauerbegleiter der Tour de France. Und es verschärft sich in Zeiten, in denen Krawalle die Nächte in Frankreichs Städten prägen. 👓 Vollständige Meldung