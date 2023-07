Prozess: Zehn Jahre Haft für Erzieher nach sexuellem Missbrauch

04.07.2023 ( vor 5 Stunden )



Das Landgericht Lüneburg hat den ehemaligen Erzieher eines Kinderdorfs wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Die große Jugendkammer sprach den 63 Jahre alten gebürtigen Rostocker am Dienstag wegen 31-fachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, davon in 26 Fällen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen, schuldig. Dazu kamen 76-facher sexueller Missbrauch von Kindern, davon in 63 Fällen in Bezug auf Schutzbefohlene in dem Kinderdorf im Landkreis Lüneburg, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. 👓 Vollständige Meldung