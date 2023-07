Alexander Shanghai-Gipfel: Xi und Putin attackieren den Westen https://t.co/sX17A8Nxor vor 20 Minuten Alles, was Recht ist ... RT @ProfAlkas: 🇨🇳Xi warnte: „Wir müssen wachsam gegenüber externen Kräften sein,die einen neuen Kalten Krieg schüren & Konfrontationen in d… vor 1 Stunde Hasan Alkas 🇨🇳Xi warnte: „Wir müssen wachsam gegenüber externen Kräften sein,die einen neuen Kalten Krieg schüren & Konfrontati… https://t.co/0EjtDEKJcX vor 2 Stunden Martin Shanghai-Gipfel: Xi und Putin attackieren den Westen https://t.co/9GuMV3i9oB Wer hat den Westen Attackiert sie woll… https://t.co/RI5sjlBMYs vor 2 Stunden Björn Warnung vor neuem Kalten Krieg: Xi und Putin fordern den Westen heraus https://t.co/b4Qq8QkAcM via @derspiegel vor 9 Stunden Nils RT @PhilipPlickert: Xi und Putin fordern den Westen heraus. Iran wird neues Mitglied der Shanghaier Organisation, Belarus ist Mitglied in s… vor 10 Stunden