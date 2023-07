05.07.2023 ( vor 4 Stunden )

Mit Blick auf mögliche Unwetter wird es in Hamburg von Seiten der Schulbehörde keine zentrale Vorgabe zu Schulschließungen geben. „Die Schulleitungen können in Kenntnis ihrer Lage vor Ort und im Hinblick auf die Schulwege ihrer Kinder aber selbstständig entscheiden, den Unterricht gegebenenfalls früher zu beenden“, sagte Sprecher Peter Albrecht am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Das Stadtgebiet werde laut aktueller Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) unterschiedlich betroffen sein.