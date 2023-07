06.07.2023 ( vor 2 Tagen )



Sie beteiligte sich an einer Blockade des Ölhafens in Malmö – und soll dabei Anweisungen der Polizei ignoriert haben: Der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg droht in einem Gerichtsverfahren nun eine Geldstrafe. 👓 Vollständige Meldung