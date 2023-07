Wärmewende: Ampel-Koalition will Heizungsgesetz vor Sommerpause billigen lassen Der Bundestag soll noch in dieser Woche über das Heizungsgesetz abstimmen. SPD-Chef Rolf Mützenich sagt, der Entwurf sei "vom Kopf auf die Füße gestellt"...

ZEIT Online vor 2 Tagen - Top





CSU will Abstimmung verhindern: Heizungsgesetz soll am Freitag im Bundestag beschlossen werden Die Ampel-Koalition will das Gesetz unbedingt noch vor der Sommerpause verabschieden. Die oppositionelle CSU fordert Bundestagspräsidentin Bas auf,...

Tagesspiegel vor 2 Tagen - Politik