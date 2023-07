06.07.2023 ( vor 10 Stunden )



Der Komiker Kurt Krömer ist für „Feelings“ mit dem Deutschen Podcast Preis ausgezeichnet worden. Der 48-Jährige wird in den Beiträgen jeweils mit einem Überraschungsgast konfrontiert. Ausgezeichnet wurde „Feelings“ am Donnerstagabend in Berlin in der Kategorie „Beste:r Newcomer:in“. 👓 Vollständige Meldung