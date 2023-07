Frauen-Fußball: HSV trennt sich von Erfolgstrainer: „Kann es nicht fassen“

10.07.2023 ( vor 3 Stunden )



Der Hamburger SV hat sich überraschend vom Erfolgstrainer seiner Fußball-Frauen getrennt. Nur wenige Wochen nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga und kurz vor Beginn der Vorbereitung stellte der Verein am Montag Lewe Timm frei. Der 47-Jährige reagierte betroffen von der Entscheidung. „Ich bin unwahrscheinlich traurig, diese Mannschaft nicht weiter trainieren zu dürfen“, sagte er dem NDR. „Ich kann es nicht fassen.“ Sein Nachfolger wird der bisherige Co-Trainer Marwin Bolz. Der erst 25-Jährige wird am Donnerstag das Training mit dem Team aufnehmen. 👓 Vollständige Meldung