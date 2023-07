Moritz Ernst v. Lauffenburg 🧢 Wegen Guillain-Barré-Syndrom ruft Peru Notstand aus! Was ist das? | Leben & Wissen | https://t.co/ovbegCbBSh 🤡💉💉💉💉 https://t.co/mAZPiTlDrx vor 1 Minute mosquito56 RT @JanaSchwiek: Peru: "Aufgrund der ungewöhnlichen Zunahme von Fällen des Guillain-Barré-Syndroms wird für 90 Tage der nationale Gesundhei… vor 2 Minuten Tomtomko RT @dokhollidays: ‼️Guillain-Barré Syndrom (GBS)/ Corona Impfung: Die @zeitonline berichtet heute im Sensations Stil: Das gerade in Peru… vor 5 Minuten ☮️Kinderrechte 😷 RT @spektrum: Die seltene Nervenerkrankung Guillain-Barré-Syndrom tritt in Peru derzeit – wieder – gehäuft auf. Die wahrscheinlichste Ursac… vor 12 Minuten (((Lisa-Marie))) RT @LangzeitC: Endlich mal ein KORREKTER Artikel zum Guillain-Barré-Syndrom, das gerade in Peru vermehrt gemeldet wird. Vielen Dank an ze a… vor 15 Minuten NiКК RT @Safka111: In Peru wird der Gesundheitsnotstand ausgerufen: Die Nervenkrankheit Guillain-Barré-Syndrom tritt ungewöhnlich gehäuft auf. D… vor 16 Minuten