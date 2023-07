News Deutschland 70'000 Blitze und Böen über 140 km/h: So wütete das Unwetter über der Schweiz: Nach dem heissesten Tag des.. https://t.co/1YIhhXJ3t5 vor 3 Sekunden «Aktuelle News» Pressenews Mediennews Aktuellenews 70'000 Blitze und Böen über 140 km/h: So wütete das Unwetter über der Schweiz https://t.co/8vNKmb2SzL https://t.co/hKN2SgRKI7 vor 52 Minuten Simone E. 🐻 RT @meteoHRO: ⛈️Kurz und knackig jetzt für #Rostock! Starkregen vorübergehend, stürmische Böen möglich und so einige Blitze. Es zieht von S… vor 7 Stunden meteoHRO - Rostock ⛈️Kurz und knackig jetzt für #Rostock! Starkregen vorübergehend, stürmische Böen möglich und so einige Blitze. Es z… https://t.co/eN12j9N0W8 vor 8 Stunden