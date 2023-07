Viele Menschen haben sich am heimischen Schreibtisch eingerichtet und kommen nun ins Schwitzen. Welche Rechte Arbeitnehmer bei Hitze im Homeoffice haben – und...

Der Berliner Kochboxen-Versender Marley Spoon zieht von der Börse Sydney nach Frankfurt. Warum benötigt er dazu einen SPAC? Und wie will er gegen das 19mal...

Das Maklerunternehmen McMakler bekommt den Umbruch am Immobilienmarkt voll zu spüren. Chef Felix Jahn erklärt, warum das Schlimmste überstanden sein dürfte...

Schwimmen: Badeunfälle: Warum jetzt so viele Menschen ertrinken Kein Sommerwochenende vergeht ohne Badeunfälle. Für viele Todesfälle an Meer, Seen oder in Bädern gibt es erschreckende Gründe.

abendblatt.de vor 6 Tagen - Welt Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine