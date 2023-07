13.07.2023 ( vor 6 Stunden )

Flagge auf Halbmast bei der SPD, Kondolenzbuch in der Staatskanzlei, Gedenken im Landtag. Nach dem Tod von Heide Simonis herrscht in Schleswig-Holstein Trauer. Die erste deutsche Ministerpräsidentin war am Mittwoch nach langer Krankheit gestorben.