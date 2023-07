Diese Karte zeigt, wo es in Augsburg am heißesten ist Stadtviertel heizen sich unterschiedlich stark auf. Wie groß der Unterschied in Augsburg ist und welche Möglichkeiten es gibt, "Hotspots" abzukühlen.

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Deutschland





Brand: Historische Straßenbahn brennt auf Schulgelände aus Auf einem Schulgelände in Berlin-Neukölln ist ein abgestellter Straßenbahnwaggon ausgebrannt. Bei dem Feuer am Freitagabend sei niemand verletzt worden, sagte...

Berliner Morgenpost vor 1 Woche - Deutschland