Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Einbrecher in Oberbayern in einem Wald eingebuddelt. Die Beamten fanden den 24-Jährigen fast vollständig eingegraben, wie sie am Montag berichteten.