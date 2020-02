Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Bei Offenbach: Mann schießt auf Gerichtsvollzieher 00:40 Obertshausen, 14.02.20: Ein 67-Jähriger hat am Freitag in Obertshausen bei Offenbach auf einen Gerichtsvollzieher geschossen und diesen sowie einen seiner Begleiter schwer verletzt. Die Tat ereignete sich kurz vor 09.00 Uhr im Stadtteil Hausen in einem Mehrfamilienhaus. Die Schüsse fielen im...