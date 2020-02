19.02.2020 ( vor 5 Stunden )



In China ist ein Ende der Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit nicht in Sicht . Die Fallzahlen steigen weiter. In Japan dürfen derweil Passagiere der "Diamond Princess" das Kreuzfahrtschiff nach zweiwöchiger Quarantäne verlassen.