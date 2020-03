Hinrichs: Zwischenmenschliches im Film wichtiger als Thema Fernseh-Kommissar Fabian Hinrichs interessiert sich bei einem Film vor allem für die zwischenmenschlichen Zusammenhänge und weniger für das Thema. "Das kann...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland





CDU hat Ärger an mehreren Fronten Die deutsche CDU steckt tief in der Krise. Das verheerende Wahlergebnis am Sonntag in Hamburg hat nochmals gezeigt, wie ernst die Lage ist. Verantwortlich für...

ORF.at vor 1 Woche - Welt