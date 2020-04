"Mit Nagel und Köpfchen" am 5.4.20: In Folge 2 wird mit Kupferrohren gearbeitet Bei "Mit Nagel und Köpfchen" steht heute am 5.4.20 Folge 2 an. Die Heimwerker müssen sich zwei neuen Aufgaben stellen. Alle Infos gibt es hier in der Vorschau.

Augsburger Allgemeine vor 5 Stunden - Vermischtes