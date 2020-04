05.04.2020 ( vor 9 Stunden )



Ein Mann hat in Russland nach einem Streit fünf Menschen mit einem Jagdgewehr erschossen. Der mutmaßliche Täter sei am späten Samstagabend vom Balkon aus mit mehreren jungen Menschen in Streit geraten, teilte das staatliche Ermittlungskomitee am Sonntag mit.