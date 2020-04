12.04.2020 ( vor 18 Stunden )



Ein vierjähriger Junge ist in Sachsen-Anhalt von einem Intercity-Zug erfasst worden und gestorben. "Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich um ein Unfallgeschehen", teilte die Ein vierjähriger Junge ist in Sachsen-Anhalt von einem Intercity-Zug erfasst worden und gestorben. "Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich um ein Unfallgeschehen", teilte die Polizei am Sonntag mit. 👓 Vollständige Meldung