"The Masked Singer" 2020: Kandidaten, Sendetermine, Rateteam, Übertragung am 28.4.20 Das Finale von "The Masked Singer" steht am 28.4.20 an. Hier gibt es die Infos rund um Kandidaten, Rateteam, Übertragung und News.

Augsburger Allgemeine vor 1 Tag - Vermischtes