devils roll the dice Tijan hat einen Hip-Hop Hintergrund und im Gegensatz zu Lili Erfahrung im Street Dance. Da war es nur fair, Lili un… https://t.co/0xw63TtTBw vor 1 Tag hereatlast Besser geht's nicht. Tijan hat einen der geilsten Tänze in der Geschichte von Let's Dance hingelegt. #letsdance vor 1 Tag achim korn lets dance, tijan so emotional, und dann die schlechte Bewerung von Herrn Lambi. Nicht zum ersten mal so ungerecht von diesem Herrn. vor 1 Tag Miss Sparkles Also bei Street Dance hat Tijan eindeutig einen Vorteil, weil er einfach viel lockerer ist als Lili und dafür muss… https://t.co/YIQjt1QtQw vor 1 Tag promiflash Vor einer Woche verstarb "Alles was zählt"-Star Ron Holzschuh überraschend. Nun gedenkt Ex-Kollege Tijan Njie ihm i… https://t.co/F48xlrCmBK vor 1 Tag