Helmut Falser Bahnhofsangestellte nach Spuckattacke an Covid-19 gestorben Kennt man den Kerl? Kann man ihn lebenslänglich einsperren? vor 32 Minuten MSN Deutschland Bahnhofsangestellte nach Spuckattacke an Covid-19 gestorben https://t.co/kixRKTvf38 vor 55 Minuten HT Zur Lage der menschlichen Gesellschaft. #COVID19 #mordmerkmale https://t.co/mTNUshRphh vor 2 Stunden Utawie RT @derspiegel: Ein mutmaßlich mit dem Coronavirus infizierter Mann soll zwei Bahnhofsangestellte an einem Londoner Bahnhof angespuckt habe… vor 2 Stunden Florka#PAD2020 RT @derspiegel: Ein mutmaßlich mit dem Coronavirus infizierter Mann soll zwei Bahnhofsangestellte an einem Londoner Bahnhof angespuckt habe… vor 2 Stunden (((StarCat)))🇪🇺🌍 RT @derspiegel: Ein mutmaßlich mit dem Coronavirus infizierter Mann soll zwei Bahnhofsangestellte an einem Londoner Bahnhof angespuckt habe… vor 2 Stunden