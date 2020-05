16.05.2020 ( vor 5 Stunden )



Auch ohne richtigen Eurovision Song Contest sollen Fernsehzuschauer am Samstag, dem eigentlichen ESC-Finalabend 2020, mit Musikshows unterhalten werden. Neben der ARD richtet auch Auch ohne richtigen Eurovision Song Contest sollen Fernsehzuschauer am Samstag, dem eigentlichen ESC-Finalabend 2020, mit Musikshows unterhalten werden. Neben der ARD richtet auch ProSieben seinen eigenen „Free ESC“ aus. 15 in Deutschland lebende Sänger treten für ein europäisches Land, zu dem sie einen persönlichen Bezug haben, an. Am Ende wird dann der Sieger gekürt. FOCUS Online tickert den „Free ESC“ für Sie live. 👓 Vollständige Meldung