29.05.2020 ( vor 11 Stunden )



Wie sicher ist das Reisen in Corono-Zeiten? Bei Maybrit Illner zeigte sich NRW-Ministerpräsident mit Armin Laschet optimistisch und Bergsteigerlegende Reinhold Messner warb für Urlaub in Südtirol. Selbst der Virologe in der Wie sicher ist das Reisen in Corono-Zeiten? Bei Maybrit Illner zeigte sich NRW-Ministerpräsident mit Armin Laschet optimistisch und Bergsteigerlegende Reinhold Messner warb für Urlaub in Südtirol. Selbst der Virologe in der Runde hatte wenig Bedenken. Nur Linke-Chefin Kipping zeigte sich skeptisch und plädierte für Paddelboot statt Kreuzfahrt. 👓 Vollständige Meldung