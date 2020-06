Gunnar Ries Corona-Ausbruch in Göttingen: „Es gab keine private Feier“ – beschuldigte Familien wehren sich https://t.co/7S1AYev7pC via @welt vor 3 Stunden Save HumanQind RT @Zukunftskinder: Corona-Ausbruch in Göttingen: „Es gab keine private Feier“ – beschuldigte Familien wehren sich https://t.co/6p0tsz1nsz vor 5 Stunden PinkFluffyUnicorn Corona-Ausbruch in Göttingen: „Es gab keine private Feier“ – beschuldigte Familien wehren sich https://t.co/6p0tsz1nsz vor 6 Stunden mtupperwest RT @welt: Neuer Corona-Ausbruch: Jetzt wehren sich die beschuldigten Familien https://t.co/EAjZi15AdE https://t.co/wsemkjyTPY vor 8 Stunden Walter29340877 „Mindestens 120 Ansteckungen in zwei Wochen: Führten in #Göttingen private Feiern zum aktuellen #Corona-Ausbruch? D… https://t.co/Az9EVQnfBP vor 10 Stunden Marco Herrmann „Es gab keine private Feier“ – beschuldigte Familien wehren sich https://t.co/7lnfqZyJYC vor 12 Stunden