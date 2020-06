08.06.2020 ( vor 8 Stunden )



2010 sorgte der Kunst- und Antiquitätenhändler Forrest Fenn in den USA für eine der modernsten Schatzsuchen des Landes. Unzählige Menschen machten sich auf den Weg in die berühmten Rocky Mountains, denn irgendwo dort versteckte er eine Schatztruhe, gefüllt mit Gold und Juwelen. Bis zu 3 Millionen Dollar soll dieser Schatz wert sein, einzig ein Gedicht enthielt Hinweise auf das Versteck - nun wurde es gefunden. 2010 sorgte der Kunst- und Antiquitätenhändler Forrest Fenn in den USA für eine der modernsten Schatzsuchen des Landes. Unzählige Menschen machten sich auf den Weg in die berühmten Rocky Mountains, denn irgendwo dort versteckte er eine Schatztruhe, gefüllt mit Gold und Juwelen. Bis zu 3 Millionen Dollar soll dieser Schatz wert sein, einzig ein Gedicht enthielt Hinweise auf das Versteck - nun wurde es gefunden. 👓 Vollständige Meldung