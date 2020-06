Futter Harry-Potter-Star Daniel Radcliffe stellt sich an die Seite von transgender Personen: "Transfrauen sind Frauen."… https://t.co/agMUlGmjxE vor 23 Minuten Nürnberger Blatt Transphobie-Vorwürfe: "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe kritisiert J. K. Rowling! https://t.co/zQrkFhNNAj vor 29 Minuten trend magazin #Transphobie-Vorwürfe: Daniel Radcliffe kritisiert J.K. Rowling #Daniel_Radcliffe #Harry_Potter #J_K_Rowling… https://t.co/eaVcpsyjg4 vor 55 Minuten Doris B RT @welt: Jetzt stellt sich auch "Harry Potter"-Star Radcliffe gegen J. K. Rowling https://t.co/6NLHdOqbXE https://t.co/6Ufs4T8osK vor 1 Stunde Gala "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe hat auf die angeblich transfeindlichen Tweets von Autorin J.K. Rowling reagier… https://t.co/wAcuOJGAcN vor 2 Stunden Inga RT @IngaBarthels: Laut der Welt "attackiert" Radcliffe JK Rowling im "Transgender-Streit". Ok then. https://t.co/zSnqgAylAp vor 2 Stunden