Feiertag: Fronleichnam: Wo ist es ein Feiertag? Und was wird gefeiert?

Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 2 Tagen



Das Deutschlandwetter - Die Wende in Sicht 01:04 In dieser Woche bahnt sich eine erhebliche Wetter-Wende an. Doch das dauert noch bis zum Wochenende, also dem Feiertag nach Fronleichnam, wird der Wandel richtig bemerkbar. Dann aber können im Westen von Deutschland bis zu 30 Grad drin sein, im Süden und Osten ein paar Grad weniger.