Quelle: DPA - vor 1 Tag



Gegen Rassismus - «Unteilbar»-Demos in vielen Städten 00:57 Berlin, 15.06.2020: Unter dem Motto #SoGehtSolidarisch haben Tausende Menschen am Sonntag in mehreren deutschen Städten lange Menschenketten geknüpft und so ein Zeichen gegen Rassismus und soziale Ungleichheit gesetzt. In Berlin sprachen die Veranstalter vom Bündnis «Unteilbar» von rund 20 000...