"The Hate U Give": Mit diesem mehrfach preisgekrönten Spielfilm startet ProSieben seinen Themenabend "Rassismus in den USA". Wir informieren Sie hier über den TV-Termin, die Handlung und die Besetzung. Zum Schluss finden Sie einen Trailer.